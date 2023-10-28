Yer gök Cumhurıyet

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü birçok ilde yapılan etkinliklerle kutlandı.Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Atlı Polis Grup Amirliği, motorize yunus ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla aralarında TOMA ve zırhlı araçların da bulunduğu çok sayıda araçla şehir turuna çıktı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılmış araçlarla cadde ve bulvarlardan geçerek vatandaşları selamladı. Okul bahçesinde öğrencilerle şarkı ve marş söyleyen polisler, çocuklara balon, şeker ve bayrak hediye etti. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Türkiye'nin en uzun Türk bayrağıyla süslendi. 1700 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde Türk bayrağının 3 ayda tamamlandığı öğrenildi.Cadde ve sokaklar kırmızı beyaz Türk bayrakları ile donatıldı. Toptancılar sokağı esnafı dükkânlarına astığı Türk bayrakları ile kırmızı beyaz oldu. Sokağa giren vatandaşlar, oluşan tablo sonrası telefonlarına sarılarak fotoğraflarını çekti.Irak sınırında yer alan Hakkâri'nin Derecik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet meşaleli yürüyüş yapıldı. Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık'ın da katılımıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı. Kaymakam Abdulkadir Işık'a Derecik Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar eşlik etti.İzmir'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kentteki binalar ve sokaklar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu, Türk bayrağı koreografisi oluşturdu.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında bayrak yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı açıldı.Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kutlamaları Atatürk Anıtı'nda çelenk töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Vali İdris Akbıyık, günün anısına anıt şeref defterini imzaladı. Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 2023 kişi zeybek oynadı.1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları, Onur Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra valiliğin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'nde öğrenciler tarafından 1919 metrelik Türk bayrağı açıldı. Onur Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, Lise ve İstiklal caddelerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.Trabzon'da Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Koşuyoruz" sloganıyla Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergâhındaki yarı maratona 318 sporcu katıldı. Koşuda erkeklerde Kenyalı Meshack Kimutai, kadınlarda ise aynı ülkeden Jeruto Lagat birinciliği elde etti.Ziya RAMOĞLU- Şaban YILMAZ - Ahmet KAVAK- Ertan GÜRCANER- Özgür ÖZDEMİR - Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH