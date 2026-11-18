



"BEDELİ ÇOK DAHA AĞIR OLABİLİR"



Okul duvarının daha önce de yıkıldığını belirten mahalle sakini Hasan İkiz, "Bu olay ilk kez yaşanmıyor, duvar üçüncü kez yıkılıyor. Çocuklarımız burada okuyor. Yarın bir gün çocuklarımız duvarın dibinde otururken benzer bir olay yaşanabilir. Duvarın çocukların üzerine yıkılması halinde bunun sorumlusu kim olacak. En azından yetkililerden burada gerekli önlemlerin alınmasını, bir çözüm bulunmasını veya alana araçların girişini engelleyecek bir bariyer konulmasını istiyoruz. Burası oldukça dar bir alan ve tırların dönüş yapabileceği bir yer değil. Ancak uzun araç kullanan sürücü de dönmek zorunda kalıyor. Son olayda da bir tırın dönüşü sırasında çarpmasıyla duvar yıkıldı. Burada bir çocuğun oturduğunu düşünün. Taş duvar çocuğun üzerine devrilseydi sonuçları çok ağır olabilirdi. Burada eğitim gören çocukların hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Yetkililerden ricamız, yeni bir kaza yaşanmadan önce bu soruna kalıcı bir çözüm bulmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almalarıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör