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Giriş Tarihi: 30.09.2026 09:48

Yer Hatay! Sokak ortasında dehşet saçtı: Kurşunların hedefi Fatih hayatını kaybetti!

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Husumetlisi tarafından sokak ortasında silahla vurulan Fatih Emre kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Yer Hatay! Sokak ortasında dehşet saçtı: Kurşunların hedefi Fatih hayatını kaybetti!
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Olay, önceki gün Erzin ilçesi kent merkezi Eseli Köprüsü üzerinde yaşandı. Sokak ortasında yaşanan kavgada O.K. isimli şahıs, yanındaki silahla husumetlisi Fatih Emre'ye kurşun yağdırdı. Kameraya yansıyan görüntüler üzerine polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

FATİH EMRE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayın faili O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Emre, hayat mücadelesini kaybetti. Fatih Emre'nin gün içerisinde defnedileceği öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY

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Yer Hatay! Sokak ortasında dehşet saçtı: Kurşunların hedefi Fatih hayatını kaybetti!
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