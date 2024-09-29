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Giriş Tarihi: 29.9.2024 09:08

Yer İstanbul Büyükçekmece: İnternet kafeye bomba attılar!

Feci olay İstanbul Küçükçekmece’de meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, internet kafenin önüne patlayıcı madde atıp kaçtı. Yaşanan patlama sonrası sokaktan dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlayıcının ses bombası olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yer İstanbul Büyükçekmece: İnternet kafeye bomba attılar!

Feci olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi.

İddiaya göre, binanın giriş katında internet kafe olarak kullanılan iş yerinin girişine motosikletli 2 kişi tarafından patlayıcı madde atıldı. Motosikletli 2 kişi olay yerinden kaçarken, iş yerinin önünde patlama meydana geldi.

Patlama esnasında iş yerinin kapalı olması ve sokakta kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. Dumanların yükseldiği patlama sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapatırken, olay yeri inceleme ekibi burada çalışma yaptı. İncelemeler sonrası sokak tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.

'SES BOMBASI ATMIŞLAR'

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ederken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde patlayıcının ses bombası olduğu öne sürüldü.

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Yer İstanbul Büyükçekmece: İnternet kafeye bomba attılar!
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