Yer İstanbul Büyükçekmece: İnternet kafeye bomba attılar!

Feci olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi.
İddiaya göre, binanın giriş katında internet kafe olarak kullanılan iş yerinin girişine motosikletli 2 kişi tarafından patlayıcı madde atıldı. Motosikletli 2 kişi olay yerinden kaçarken, iş yerinin önünde patlama meydana geldi.
Patlama esnasında iş yerinin kapalı olması ve sokakta kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. Dumanların yükseldiği patlama sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapatırken, olay yeri inceleme ekibi burada çalışma yaptı. İncelemeler sonrası sokak tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.