Yer İstanbul Büyükçekmece: İnternet kafeye bomba attılar!

Patlama esnasında iş yerinin kapalı olması ve sokakta kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. Dumanların yükseldiği patlama sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapatırken, olay yeri inceleme ekibi burada çalışma yaptı. İncelemeler sonrası sokak tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.