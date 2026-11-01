Yer İzmir! 14 yıllık firar böyle son buldu: Kazdığı kuyuya giremeden yakalandı!

Tire Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak ve sağlama' suçlarından hüküm giyen Ş.K.'nin, Kireli Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.