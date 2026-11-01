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Giriş Tarihi: 1.11.2026 12:03

Yer İzmir! 14 yıllık firar böyle son buldu: Kazdığı kuyuya giremeden yakalandı!

İzmir’in Tire ilçesinde kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezası bulunana Ş.K.’nin kaçış planları suya düştü. Şahıs bir evin içine kazdığı gizli bölmeye girip saklanamadan polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla böyle yakalandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer İzmir! 14 yıllık firar böyle son buldu: Kazdığı kuyuya giremeden yakalandı!
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Tire Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak ve sağlama' suçlarından hüküm giyen Ş.K.'nin, Kireli Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.

KAZDIĞI KUYUYA SAKLANAMADI

Söz konusu eve yönelik operasyonda; Ş.K. tarafından evin içindeki bir alana kuyu kazılıp gizli bölge oluşturulduğu belirlendi. Ş.K., hazırladığı gizli bölmeye girip saklanamadan yakalandı. Gözaltına alınan Ş.K.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TİRE #İZMİR

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Yer İzmir! 14 yıllık firar böyle son buldu: Kazdığı kuyuya giremeden yakalandı!
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