Yer İzmir! 14 yıllık firar böyle son buldu: Kazdığı kuyuya giremeden yakalandı!

Tire Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak ve sağlama' suçlarından hüküm giyen Ş.K.'nin, Kireli Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi.
KAZDIĞI KUYUYA SAKLANAMADI
Söz konusu eve yönelik operasyonda; Ş.K. tarafından evin içindeki bir alana kuyu kazılıp gizli bölge oluşturulduğu belirlendi. Ş.K., hazırladığı gizli bölmeye girip saklanamadan yakalandı. Gözaltına alınan Ş.K.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.