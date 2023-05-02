Haberler Yaşam Haberleri Yer İzmir: Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü!
Giriş Tarihi: 2.5.2023 15:52

Yer İzmir: Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Y.Z. (30) tarafından pompalı tüfekle vurulan Sultan Kaya (27), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA
Yer İzmir: Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü!

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Örnekköy Mahallesi 7522 Sokak'ta meydana geldi. Sultan Kaya ile dini nikahla birlikte yaşadığı Y.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Z., evde bulunan pompalı tüfekle Kaya'ya ateş açtı. Kaya yere yığılırken, Y.Z. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaya, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Y.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
CHP'li isimler Karadeniz gazını övdükçe "Gaz yok" diyen Babacan kaçacak delik aradı!
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
Son dakika: Bakan Özer: 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak
Sen gittin ya bir şey kalmadı buralarda
Aytun Çıray genel başkanını yalanladı! Çıray’dan Akşener'e yanıt: Gerçek dışı açıklamada bulundu
İstanbul'da Yüzyılın Mitingi! AK Parti seferberlik ilan etti: Her detayı titizlikle çalışıldı
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Söz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer İzmir: Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA