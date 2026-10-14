Yer İzmir! Eski sevgilisinin evini kundaklamıştı! Cani itfaiyecinin ifadesi kan dondurdu: ‘Kıskanıyordum’

Olay, 6 Ekim günü Hıdırlık Mahallesi 59 Sokak'ta meydana geldi. Ebru Serep, evinde çıkan yangında ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılan Serep, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serep, bir hafta sonra yaşamını yitirdi.