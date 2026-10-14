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Giriş Tarihi: 14.10.2026 14:49

Yer İzmir! Eski sevgilisinin evini kundaklamıştı! Cani itfaiyecinin ifadesi kan dondurdu: ‘Kıskanıyordum’

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen olayda evinde çıkan yangında yaralanan Ebru Serep (51), 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Evi ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan eski sevgilisi Abdullah Karabina (45) ifadesi kan dondurdu. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer İzmir! Eski sevgilisinin evini kundaklamıştı! Cani itfaiyecinin ifadesi kan dondurdu: ‘Kıskanıyordum’
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Olay, 6 Ekim günü Hıdırlık Mahallesi 59 Sokak'ta meydana geldi. Ebru Serep, evinde çıkan yangında ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılan Serep, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serep, bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİ KUNDAKLADI

Olaya ilişkin çalışma başlatan Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serep'in yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi Gümüldür İtfaiyesi personeli Abdullah Karabina'yı gözaltına aldı. Akaryakıt istasyonundan bir bidon benzin alıp evi ateşe verdiği öne sürülen Karabina, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KISKANIYORDUM'

Abdullah Karabina'nın sorgusunda başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdüğü Serep ile 'kıskançlık' nedeniyle birçok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEFERİHİSAR #İZMİR

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Yer İzmir! Eski sevgilisinin evini kundaklamıştı! Cani itfaiyecinin ifadesi kan dondurdu: ‘Kıskanıyordum’
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