Yer Kadıköy: Caddeyi birbirine kattı

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazada sesi duyarak balkona çıktığını söyleyen Aras Tosun "Yatmaya hazırlanırken çok büyük bir gürültü duydum. Balkona çıktığımda 2-3 aracın birbirine girdiğini gördüm" diye konuştu.

Bu arada bir kişinin yaralandığı ve park halindeki kamyonetin havalandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde hızla gelen otomobiln park halindeki otomobile çarptığı görülüyor. Park halindeki otomobil ise, çarpmanın şiddetiyle yanındaki kamyonetin altına girerek havalanıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor...