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Giriş Tarihi: 23.10.2023 15:17

Yer Kadıköy: Caddeyi birbirine kattı

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Park halindeki otomobil ise önündeki kamyonetin altına girerek durabildi. Kaza sırasında kamyonet de metrelerce havalanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yer Kadıköy: Caddeyi birbirine kattı

Kaza, dün saat 23.50 saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmayla hareket eden park halindeki otomobil ise kamyonetin altına girerek durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazada sesi duyarak balkona çıktığını söyleyen Aras Tosun "Yatmaya hazırlanırken çok büyük bir gürültü duydum. Balkona çıktığımda 2-3 aracın birbirine girdiğini gördüm" diye konuştu.
Bu arada bir kişinin yaralandığı ve park halindeki kamyonetin havalandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde hızla gelen otomobiln park halindeki otomobile çarptığı görülüyor. Park halindeki otomobil ise, çarpmanın şiddetiyle yanındaki kamyonetin altına girerek havalanıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor...

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Yer Kadıköy: Caddeyi birbirine kattı
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