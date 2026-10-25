Yer Kağıthane! Sokak ortasında kanlı infaz! Tolga motosikletli saldırganların hedefi oldu: Meğer 3 gün önce de aynı noktada…

Olay, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anahtar almak için kaportacıya giden Tolga Derebaşı'na sokakta motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı. Şüpheliler 5- 6 el ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Karnından ve bacağından 2'şer kurşunla yaralanan Derebaşı, oto yıkamacıya sığındı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derebaşı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olan Tolga Derebaşı hastanede hayatını kaybetti.
SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan 2 şüphelinin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
3 GÜN ÖNCE YAKIN BİR NOKTADA TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Diğer yandan, 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında aynı mahallede, olay yerine yakın bir noktada taksi şoförü Eser Aktaş da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Aktaş, eski eşi adına kayıtlı park halindeki aracın şoför koltuğunda oturduğu sırada saldırıya uğramıştı.