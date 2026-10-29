Yer Kağıthane! Trafik magandası motosikletliye kabusu yaşatmıştı: O sürücüye kesilen ceza dudak uçuklattı!

CEP TELEFONUYLA KAYDEDERKEN TEHDİT EDİLDİ

Bayram K.'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde ise siyah gömlekli kişinin motosikletliyi tehdit ettiği anlar yer alıyor. Bayram K.'nin üzerine geldiklerini söylemesi üzerine tartışma sürerken, aynı kişinin ölüm tehdidini tekrarladığı anlar da duyuluyor. Görüntülerde Bayram K.'nin eşi ise 16 saat çalıştıklarını, yorgun olduklarını ve yemek yemek için evlerine gitmek istediklerini söyleyerek yaşananlara tepki gösteriyor.