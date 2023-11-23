Haberler Yaşam Haberleri Yer Kayseri: Arkadaşının bağ evinde çıkan yangında öldü
Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:28

Yer Kayseri: Arkadaşının bağ evinde çıkan yangında öldü

Kayseri'de 56 yaşındaki Mehmet Haskara, arkadaşının bağ evinin müştemilatında çıkan yangında hayatını kaybetti...

DHA
Yer Kayseri: Arkadaşının bağ evinde çıkan yangında öldü

Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Mahallesi'ndeki bağ evinin müştemilatında, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri, 30 dakika süren çalışma ile alevleri söndürdü. Ekipler, içeride bulunan Mehmet Haskara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan Haskara'nın Altınoluk Mahallesi'nde annesi ile yaşadığı, 20 yıl önce eşinden ayrıldığı, bağ evinin de arkadaşına ait olduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın sözde Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon
Son dakika | AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan A Haber'e yanıtladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Antalya'da kız öğrencilerin şoke eden görüntüsü! Soruşturma başlatıldı
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze’de hedef tam ateşkes olmalı
Başka yolu yok
CHP’nin İP’iyle kuyuya inmek
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Kayseri: Arkadaşının bağ evinde çıkan yangında öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA