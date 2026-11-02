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Giriş Tarihi: 2.11.2026 09:08

Yer Kayseri! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Meğer talihsiz kadın 5 gün önce ölmüş…

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binadaki kötü koku ihbarının altından korkunç gerçek ortaya çıktı. 49 yaşındaki Fatma Öztürk’ün cansız bedeni bulunurken ölüm nedeni hakkında henüz öğrenilemedi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Yer Kayseri! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Meğer talihsiz kadın 5 gün önce ölmüş…
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Kandil Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binadan yayılan kötü kokuyu alan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun binanın 3'üncü katındaki bir daireden geldiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven eşliğinde evin balkonundan daireye girildi.

TALİHSİZ KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler tarafından dairede yapılan kontrollerde, Fatma Öztürk'ün (49) cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri binadaki kokunun insan sağlığına olumsuzluklarla ilgili ölçüm yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede, Fatma Öztürk'ün intihar ederek yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MELİKGAZİ #KAYSERİ

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Yer Kayseri! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Meğer talihsiz kadın 5 gün önce ölmüş…
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