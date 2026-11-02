Yer Kayseri! Otomobil park halindeki kamyonete çarptı! Sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum’

'KÖŞEYİ DÖNDÜM SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

Köşeyi döndüğünü ve sonrasını hatırlamadığını dile getiren O.E., "Uykusuzdum. Köşeyi döndüm, teker biraz sağ çekiyordu, ben de sanırım geri uykuya daldım. Ben alkolü normalde de kullanmıyorum. Alkol sevmediğim bir şey. Köşeyi döndüğümü hatırlıyorum ama döndükten sonrasını hatırlamıyorum. Yataktan yeni kalkmıştım. Otomobil benim ancak üzerime devrini almamıştım" dedi.