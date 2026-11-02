Haberler Yaşam Haberleri Yer Kayseri! Otomobil park halindeki kamyonete çarptı! Sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum’
Giriş Tarihi: 2.11.2026 08:56

Yer Kayseri! Otomobil park halindeki kamyonete çarptı! Sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum’

Kayseri’nin Talas ilçesinde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. Boş yolda ilerleyen bir otomobil yol kenarında park halinde duran kamyonete çarptı. Uykudan yeni kalktığını ve otomobili yeni aldığını söyleyen sürücünün savunması ise pes dedirtti. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Yer Kayseri! Otomobil park halindeki kamyonete çarptı! Sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum’
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, O.E. yönetimindeki 01 AZB 799 plakalı otomobil, boş yolda ilerlediği sırada park halindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Yapılan alkol testinde O.E.'nin alkolsüz olduğu belirlendi. Otomobili yeni aldığını ancak devrini henüz gerçekleştiremediğini belirten O.E., uykudan yeni kalktığını söyledi.

'KÖŞEYİ DÖNDÜM SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

Köşeyi döndüğünü ve sonrasını hatırlamadığını dile getiren O.E., "Uykusuzdum. Köşeyi döndüm, teker biraz sağ çekiyordu, ben de sanırım geri uykuya daldım. Ben alkolü normalde de kullanmıyorum. Alkol sevmediğim bir şey. Köşeyi döndüğümü hatırlıyorum ama döndükten sonrasını hatırlamıyorum. Yataktan yeni kalkmıştım. Otomobil benim ancak üzerime devrini almamıştım" dedi.

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OTOMOBİL ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TALAS #KAYSERİ

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Yer Kayseri! Otomobil park halindeki kamyonete çarptı! Sürücünün savunması pes dedirtti: ‘Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum’
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