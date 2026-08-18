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Giriş Tarihi: 18.08.2026 12:50

Yer Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya atmıştı: O cani tutuklandı!

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, meydana gelen olayda otel odasında kavga ettiği kadını 5. kattan aşağıya atan cani hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Talihsiz kadının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı. İşte detaylar...

AA Yaşam
Yer Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya atmıştı: O cani tutuklandı!
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Mevlana Mahallesi'nde otelde konaklayan S.G'yi dün çıkan kavgada 5. kattaki odanın penceresinden attığı iddiasıyla gözaltına alınan N.C.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



"ONU CAMDAN ATTIM"

Öte yandan olayın ardından sosyal medyada video paylaşan zanlı N.C.Ş. cinayeti itiraf etti. N.C.Ş. paylaşımında, "Kardeşlerim, ağabeylerim, canlarım, hakkınızı helal edin. Bana yapılanı unutmadım. Onu camdan attım. Sonucum cezaevi, ben de biliyorum. Hakkınız helal edin, benden yana helal olsun." ifadelerini kullandı.



GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 14 katlı bir otelde konaklayan N.C.Ş. (30) ile S.G. (28) arasında dün çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş'nin, S.G'yi 5. kattaki odanın penceresinden attığı iddia edilmişti. Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #TALAS

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Yer Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya atmıştı: O cani tutuklandı!
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