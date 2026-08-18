Yer Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya atmıştı: O cani tutuklandı!





"ONU CAMDAN ATTIM"



Öte yandan olayın ardından sosyal medyada video paylaşan zanlı N.C.Ş. cinayeti itiraf etti. N.C.Ş. paylaşımında, "Kardeşlerim, ağabeylerim, canlarım, hakkınızı helal edin. Bana yapılanı unutmadım. Onu camdan attım. Sonucum cezaevi, ben de biliyorum. Hakkınız helal edin, benden yana helal olsun." ifadelerini kullandı.