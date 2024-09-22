Yer Kırıkkale: Çakmakla oynayan küçük çocuk evi yaktı!

Kırıkkale'de, Güzeltepe Mahallesi Şehit Halit Halıcı Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangının oturma odasında evde tek başına olan küçük bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu başladığı iddia edildi.

Yangını fark eden anne, çocuğunu kurtarmak isterken dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Anne ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri de incelemelerde bulundu. Motosikletli Yunus Timleri ise caddede güvenlik önlemleri aldı.



Yangınla ilgili bilgi veren komşu Mehmet Sevinç, "Engelli çocuk çakmakla oynarken evi yaktı. Evde kimse olmazsa çocuğa sahip çıkan olmazsa çocuk yakar evi. Çocuk bilmez ki ne yaptığını. Evden çıkartmıyorlar zaten çocuğu. Onun için çok dikkat etmek lazım. Çocuk yalnız bırakılmaz. Çocuğu yalnız bırakanlarda suç" dedi.