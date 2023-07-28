Yer Kütahya: Eylül Ada’yı itfaiye kurtardı!

Dumlupınar Mahallesi Karakeçeli Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında oturan Feride Akdaş, dışarı çıktığı sırada daire kapısı bir anda kapanınca 1 yaşındaki Eylül Ada içeride kaldı. Daire kapısını açamayan Akdaş'ın ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle dairenin cam balkonuna ulaşan ekipler, pencereyi açarak içeri girdi. Kapının içeriden açılmasıyla daireye giren Feride Akdaş, kızı Eylül Ada'ya ulaştı. Eylül Ada'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken anne Akdaş ekiplere teşekkür etti.