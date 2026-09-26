Yer Mersin! Çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövüldü! Talihsiz kadın yaşadığı kabusu böyle anlattı: ‘Kolumu bacağımı kırdılar’

'KARAKOLA SIĞINDIM'

Kavga öncesi aynı grup tarafından kovalandığını öne süren Civan'ın oğlu Burak Civan (18) ise kaçarak karakola sığındığını anlatarak, "Kavganın olduğu gün beni de kovaladılar. Karakola gittim, hemen oraya sığındım. Belki de beni öldüreceklerdi" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör