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Giriş Tarihi: 26.09.2026 12:29

Yer Mersin! Çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövüldü! Talihsiz kadın yaşadığı kabusu böyle anlattı: ‘Kolumu bacağımı kırdılar’

Mersin’in Akdeniz ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Tatlıcıda çalışan 3 çocuk annesi Arife Civan’ın (40) iş yerinde ailesiyle birlikte saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle kolu ve bacağı kırılan kadın yaşadığı kabus dolu dakikaları böyle anlattı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer Mersin! Çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövüldü! Talihsiz kadın yaşadığı kabusu böyle anlattı: ‘Kolumu bacağımı kırdılar’
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Olay, 20 Eylül'de akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, İnönü Bulvarı üzerinde karşı karşıya geldi. Kadınlı erkekli 15 kişinin bir iş yeri önünde birbirine girdiği kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Bıçak, sopa ve zincirlerin kullandığı kavgada bir kadının yerde tekmelendiği görüldü. Olay sırasında aldığı darbelerle kolu ve bacağı kırılan 3 çocuk annesi Arife Civan, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 TUTUKLAMA

Olayın ardından polis tarafından kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavgaya karışan Süleyman G. (44), Durmuş G. (39), Mehmet A. C. (22) ve Turhan D. (44) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'KOLUMA, BACAĞIMA VURDULAR'

Hastanede tedavisi devam eden Civan, yaşananları anlattı. Civan, "Olay günü karşı grup eşimle beraber çalıştırdığımız tatlıcıya geldi. Biz o sırada kardeşlerimle birlikte tatlı yiyecektik. Bize saldırmaya başladılar. Koluma, bacağıma vurdular. Kırıklarım var. Ayağımdan ameliyat oldum. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

'KARAKOLA SIĞINDIM'

Kavga öncesi aynı grup tarafından kovalandığını öne süren Civan'ın oğlu Burak Civan (18) ise kaçarak karakola sığındığını anlatarak, "Kavganın olduğu gün beni de kovaladılar. Karakola gittim, hemen oraya sığındım. Belki de beni öldüreceklerdi" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN #AKDENİZ

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Yer Mersin! Çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövüldü! Talihsiz kadın yaşadığı kabusu böyle anlattı: ‘Kolumu bacağımı kırdılar’
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