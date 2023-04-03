Yer Ordu: Heyelanda bir ev yan yattı!

"10 BİNA TAHLİYE EDİLMİŞTİ"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan AFAD Müdürü Osman Işık, "2019 yılında ihbar üzerine bölgeyi incelemiş ve 10 bina tahliye edilmişti. Süreç devam ederken en son kar yağışı ve yağmurla beraber bölgede ilerleme olduğunu gördük. Şu an bu ev yan yatmaya başladı. Can güvenliği için diğer evler de tahliye edilmişti. Yaklaşık 250 dönüm tarımsal bir arazi de var. Bu bölgeyle ilgili jeolojik ve jeoteknik bir çalışma planlıyoruz. Bu heyelanın daha büyümemesi ve ileriye ulaşmaması ve sebebini araştırmak için çalışma başlayacak. Sonrasında alınacak olan önlemler ve yapılacak olanlara karar verilecek" dedi.