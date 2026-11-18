UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI

Bu arada, E.G.'nin eşi V.G.'nin seyahat acentesi olduğu, M.M. ile burada tanışıp, kendisine bekar olduğunu söylediği ve ilişkilerinin bu şekilde başladığı öne sürüldü. M.M., V.G.'nin evli olduğunu öğrendikten sonra ilişkisini bitirdiğini, E.G.'nin bunu öğrenmesi üzerine aralarında husumet oluşunca Samsun 1'inci Aile Mahkemesi'ne şikayetçi olduğu bildirildi. M.M.'nin V.G. ile eşi E.G.'ye karşı uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

'TEKMELENDİM VE YUMRUKLANDIM'

Tedavisi sonrası ifade veren 1 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan M.M., "Arkadaşım ile 5 yaşındaki kızım M.M. ile alışveriş merkezinden çıkıp 56'lar Caddesi'ne geçtik. Kafede oturduktan bir süre sonra çıktık. V.G.'ye ait olan araç yanımda yavaşladı. Kızımı kendi aracıma bindireceğim esnada bir kadın beni yere çekti. 3 kadın beni yere yatırarak kafama tekme ve yumruk attı. Vuranlardan biri E.A. diğeri ise E.G. isimli kadınlardı. Tekmelendim ve yumruklandım. E.A.'nın bıçak çektiğini gördüm. Arkadaşım o sırada kızımı koruyordu. Sonrasında belediye otobüsü durdu ve içinden inenler kadınları uzaklaştırdı" dedi.