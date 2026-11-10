Haberler Yaşam Haberleri Yer Samsun! Ekmek almak isterken 67 lira yerine 67 bin TL gönderdi: Esnafın o hareketi şaşkınlık yarattı!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 12:21

Yer Samsun! Ekmek almak isterken 67 lira yerine 67 bin TL gönderdi: Esnafın o hareketi şaşkınlık yarattı!

Samsun'da halk ekmek büfesi işleten 35 yaşındaki Hacer Akkoyun hesabına gelen parayla şaşkına döndü. Ekmek almak için gelen bir müşterinin yanlışlıkla "67 lira 50 kuruş" yerine hesabına gönderdiği "67 bin 500 TL"yi fark eden esnaf neye uğradığını şaşırdı. Yaptığı o hareket ise takdir topladı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA Yaşam
Yer Samsun! Ekmek almak isterken 67 lira yerine 67 bin TL gönderdi: Esnafın o hareketi şaşkınlık yarattı!
  • ABONE OL

İlkadım ilçesinde halk ekmek büfesinden alışveriş yapan bir kişi, yanında nakit para bulunmadığını belirterek ödemeyi banka havalesiyle yapmak istedi.

EKMEK ALMAK İSTERKEN 67 BİN 500 TL GÖNDERDİ

Halk ekmek büfesi işletmecisi Hacer Akkoyun'un IBAN numarası vermesi üzerine müşteri, "67 lira 50 kuruş" yerine yanlışlıkla "67 bin 500 TL" gönderdi. İşlemin ardından yaklaşık yarım saat sonra hesaplarını kontrol eden Akkoyun, hesabına yüklü miktarda para geldiğini fark etti. Paranın sahibine ulaşan Akkoyun, fazla gönderilen paranın tamamını iade etti.



"HİÇBİR ZAMAN İNSANLIK ÖLMEDİ"

Yaşadıklarını anlatan 2 çocuk annesi Hacer Akkoyun, "Dün öğle saatlerinde esnaf arkadaşlarımızdan birisi ekmek almaya geldi. Ekmek alan kişi üzerinde nakit olmadığını ve kredi kartı ile ödeyeceğini söyledi. Ben de 'IBAN numaramız var, atabilirsiniz' dedim. IBAN'a beyefendi 67 TL 50 kuruş yerine 67 bin 500 TL para aktardı. Olaydan yarım saat sonra dikkatimi çekti. Hesaplara baktım ve fazla olduğunu gördüm. Akabinde geri geldi ve parayı iade ettik. Hiçbir zaman insanlık ölmedi. Burada esnaflık yapıyorsak ekmeğimizi helal bir şekilde yemek istiyoruz" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İLKADIM #SAMSUN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Samsun! Ekmek almak isterken 67 lira yerine 67 bin TL gönderdi: Esnafın o hareketi şaşkınlık yarattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA