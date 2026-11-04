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Giriş Tarihi: 04.11.2026 16:36

Yer Samsun! Sosyal medyadaki silahlı paylaşım ekipleri harekete geçirdi: 1 kişi gözaltına alındı!

Samsun'da meydana gelen olay dehşete düşürdü. Sosyal medyada yayınlanan silahla ateş etme görüntüsü üzerine ekipler harekete geçti. O görüntüleri paylaşan şüpheli tespit edilirken silah sahibinin evinden çıkanlar akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar…

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Yer Samsun! Sosyal medyadaki silahlı paylaşım ekipleri harekete geçirdi: 1 kişi gözaltına alındı!
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri sosyal medyadan silahla ateş ederken görüntüsünü paylaşan S.E.'yi tespit etti.

SİLAH SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan S.E.'nin evinde yapılan aramada söz konusu silah bulunamazken, silahın M.D.'ye ait olduğunu itiraf etti. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D.'nin evinde yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.D. (41), bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.D., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN

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Yer Samsun! Sosyal medyadaki silahlı paylaşım ekipleri harekete geçirdi: 1 kişi gözaltına alındı!
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