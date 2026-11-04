Yer Samsun! Sosyal medyadaki silahlı paylaşım ekipleri harekete geçirdi: 1 kişi gözaltına alındı!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri sosyal medyadan silahla ateş ederken görüntüsünü paylaşan S.E.'yi tespit etti.

SİLAH SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan S.E.'nin evinde yapılan aramada söz konusu silah bulunamazken, silahın M.D.'ye ait olduğunu itiraf etti. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D.'nin evinde yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.