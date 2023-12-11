Yer Şanlıurfa: Emniyet önünde işlenen cinayet kamerada!

Arazi paylaşımı yüzünden şikayet için gittiği polis merkezi çıkışında saldırıya uğrayan Haşmet Sarı'nın bıçaklanma anı bölgede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak ortasında Haşmet Sarı'nın 4 kişi tarafından tekme-tokat darbedilip, bıçaklanması, daha sonra polislerin gelmesiyle şüphelilerin yakalanmasına çalışılma anı yer aldı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü serbest kalırken, 3 kişi ise yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...