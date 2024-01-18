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Giriş Tarihi: 18.1.2024 11:55 Son Güncelleme: 18.1.2024 11:55

Yer Sarıyer: Balıkçılar denizde ceset buldu!

İstanbul Sarıyer'de balıkçılar denizde ceset görünce polise haber verdi. Dalgıçların çıkardığı ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

DHA
Yer Sarıyer: Balıkçılar denizde ceset buldu!

Tekne ile denize açılan balıkçılar, Büyükdere açıklarında suda hareketsiz yatan kişiyi görünce polise haber verdi. Olay yerine dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada denizde erkek cesedi bulundu. Kıyı Emniyeti botuna alınan ceset sahile getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki incelemeler tamamlandıktan sonra cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi...

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Yer Sarıyer: Balıkçılar denizde ceset buldu!
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