Yer Sarıyer! Çamurdan kaçarken kabusu yaşadı! Genç kız metrelerce yüksekten düştü: Yaşam mücadelesi devam ediyor!

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Öyküm Naz S., arkadaşlarıyla bir balık restoranında yemek yedikten sonra evine gitmek üzere ayrıldı. Evinin önüne gelen Öyküm Naz S., yerdeki çamura basmamak için duvar kenarına adım attı. Bu sırada dengesini kaybeden Öyküm Naz S., bina boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Öyküm Naz S., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınan Öyküm Naz S.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
'DEMİR TEL YAPILMASINI İSTİYORUZ'
Mahalleli sakini Yakıp Kaya, "Böyle bir hadise ilk defa yaşandı. Burası gördüğünüz patika bir yol ama belediyeye ait olan bir yol. Dernek olarak burada insanlar düşebilir diye muhtarımızla birlikte çok dilekçe verdik. Bakınız ileride bir şeyler yapılmış teller var. Belediye ileride yapmış. Sarıyer Belediyesi de yazıyor; ama buraya ne yazık ki yapmadılar. Arkadaş işten gelirken şurada çamur varmış akşam. Yağmur da yağınca bu çamura basıyor. Ayağı kayıp buraya düşüyor dengesini kaybediyor. Dün de ben polisleri kapının önünde görünce aldım; buraya getirdim. Kesinlikle başka bir olay daha tekrarlanmaması için belediyenin bir an önce önlem almasını istiyoruz. Demir tel yapılmasını istiyoruz" dedi.
'BAŞI MI DÖNDÜ BİLEMİYORUM'
Mahalle sakini Ümmü Gülsüm Şimşek, "Şurası benim evim. Ev sahibiyim ama ben olayı görmedim. Ertesi günü duydum; olayı görmedim. Kız düşmüş. Çok üzüldüm. Buradan düşmüş. Komşular öyle dediler. Burada aşağıya düşmüş. Yazık başı mı döndü onu da bilemiyorum. Kızlar oturuyorlardı kapıların önünde. Birkaç kez gördüm. İşte bilemiyorum; ancak kız kendine gelince söyleyecek. Dengesini mi kaybetti, nasıl düştü. Arkadaşları da varmış yanında. Onu bilmiyorum. Onu arkadaşlarına sormanız lazım" ifadelerini kullandı.