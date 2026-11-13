Yer Sarıyer! Çamurdan kaçarken kabusu yaşadı! Genç kız metrelerce yüksekten düştü: Yaşam mücadelesi devam ediyor!

'DEMİR TEL YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Mahalleli sakini Yakıp Kaya, "Böyle bir hadise ilk defa yaşandı. Burası gördüğünüz patika bir yol ama belediyeye ait olan bir yol. Dernek olarak burada insanlar düşebilir diye muhtarımızla birlikte çok dilekçe verdik. Bakınız ileride bir şeyler yapılmış teller var. Belediye ileride yapmış. Sarıyer Belediyesi de yazıyor; ama buraya ne yazık ki yapmadılar. Arkadaş işten gelirken şurada çamur varmış akşam. Yağmur da yağınca bu çamura basıyor. Ayağı kayıp buraya düşüyor dengesini kaybediyor. Dün de ben polisleri kapının önünde görünce aldım; buraya getirdim. Kesinlikle başka bir olay daha tekrarlanmaması için belediyenin bir an önce önlem almasını istiyoruz. Demir tel yapılmasını istiyoruz" dedi.