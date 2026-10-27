Yer Şişli! Metrobüs durağında güvenlik görevlisi dehşet saçtı: Tekmeli kavga kameraya böyle yansıdı!

Edinilen bilgilere göre, durak girişinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında özel güvenlik görevlilerinden biri, karşısındaki kişiye tekme attı. Olayı gören vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girerken, bazı vatandaşlar ise yaşananları şaşkınlıkla izledi.