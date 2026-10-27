Haberler Yaşam Haberleri Yer Şişli! Metrobüs durağında güvenlik görevlisi dehşet saçtı: Tekmeli kavga kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:30

Yer Şişli! Metrobüs durağında güvenlik görevlisi dehşet saçtı: Tekmeli kavga kameraya böyle yansıdı!

İstanbul Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda meydana gelen kavga yürekleri ağza getirdi. Özel güvenlik görevlileri ile iddialara göre 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, güvenlik görevlilerinden birinin tartıştığı kişiye tekme attığı anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Yer Şişli! Metrobüs durağında güvenlik görevlisi dehşet saçtı: Tekmeli kavga kameraya böyle yansıdı!
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Edinilen bilgilere göre, durak girişinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında özel güvenlik görevlilerinden biri, karşısındaki kişiye tekme attı. Olayı gören vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girerken, bazı vatandaşlar ise yaşananları şaşkınlıkla izledi.

KORKUNÇ KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde güvenlik görevlilerinden birinin tartıştığı kişiye tekme attığı, kavgayı ayıranların ise güvenlik görevlisini güçlükle tuttuğu görüldü.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞİŞLİ

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Yer Şişli! Metrobüs durağında güvenlik görevlisi dehşet saçtı: Tekmeli kavga kameraya böyle yansıdı!
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