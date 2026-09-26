Yer Sultangazi! Telefon tartışması kanlı bitti: Talihsiz adama kurşun yağdırdı!

SIRTINI VE BACAKLARINI HEDEF ALDI

Ömer Ş., sırtına ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Ş.'nin bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.