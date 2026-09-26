Haberler Yaşam Haberleri Yer Sultangazi! Telefon tartışması kanlı bitti: Talihsiz adama kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 26.09.2026 12:45

Yer Sultangazi! Telefon tartışması kanlı bitti: Talihsiz adama kurşun yağdırdı!

Sultangazi’de meydana gelen olay kan dondurdu. Abdullah K. (44), eşiyle telefonda görüştüğünü öne sürdüğü Ömer Ş.’yi (44) silahla sırtından ve bacaklarından vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Abdullah K., mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Abdullah K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer Sultangazi! Telefon tartışması kanlı bitti: Talihsiz adama kurşun yağdırdı!
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Olay, saat 22.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşılaşan Ömer Ş. ile Abdullah K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah K., yanındaki tabancayla Ömer Ş.'ye art arda ateş etti.

SIRTINI VE BACAKLARINI HEDEF ALDI

Ömer Ş., sırtına ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Ş.'nin bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

BEKÇİLER TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli Abdullah K., bölgede görev yapan mahalle bekçileri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah K'nin, Ömer Ş.'nin eşiyle telefonda görüştüğü için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli Abdullah K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama' ve 'Silah Kanuna Muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Ömer Ş.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SULTANGAZİ

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Yer Sultangazi! Telefon tartışması kanlı bitti: Talihsiz adama kurşun yağdırdı!
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