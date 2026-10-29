Yer Taksim! Kaza sonrası başına gelmeyen kalmadı: Önce kaçırıldı ardından darp edilip gasp edildi!

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Taksim'de servis minibüsüyle ilerleyen Mehmet Eren A., iddiaya göre ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından otomobildekiler polis çağırmak istedi. Şüphelilerin iddiasına göre Mehmet Eren A., alkollü olduğunu, trafik polisinin gelmesi halinde işini kaybedeceğini söyleyerek karşı taraftan polis çağırmamalarını istedi.