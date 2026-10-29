Yer Taksim! Kaza sonrası başına gelmeyen kalmadı: Önce kaçırıldı ardından darp edilip gasp edildi!

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Taksim'de servis minibüsüyle ilerleyen Mehmet Eren A., iddiaya göre ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından otomobildekiler polis çağırmak istedi. Şüphelilerin iddiasına göre Mehmet Eren A., alkollü olduğunu, trafik polisinin gelmesi halinde işini kaybedeceğini söyleyerek karşı taraftan polis çağırmamalarını istedi.
ZORLA EVE GÖTÜRÜP NAKİT AVANS ÇEKTİRDİLER
Kazanın ardından Mehmet Eren A.'yı zorla araçlarına bindiren şüpheliler, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Burada alıkoydukları sürücüyü darbeden şüpheliler, telefonunu elinden alarak 40 bin lira nakit avans çektirdi.
ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI
Mehmet Eren A., serbest bırakılmasının ardından Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Kazaya karıştığı otomobildekilerin kendisini zorla araca bindirdiğini, götürüldüğü evde darbedilip parasının alındığını anlattı. Şikayet üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kazaya karışan otomobilin plakasını belirleyen ekipler, Burak P. ile Hüseyin S.'nin kimliklerine ulaştı. Sürücünün götürüldüğü evde Burak P.'nin oturduğu belirlendi. Mehmet Eren A. kendisine gösterilen fotoğraftan Burak P.'yi teşhis etti.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ekipler, Burak P. ile olay sırasında aracı kullandığı belirlenen Hüseyin S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Burak P.'nin 13, Hüseyin S.'nin ise emniyete 2 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Yağma' (gasp) suçundan tutuklandı.