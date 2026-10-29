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Giriş Tarihi: 29.10.2026 12:08 Son Güncelleme: 29.10.2026 12:38

Yer Taksim! Kaza sonrası başına gelmeyen kalmadı: Önce kaçırıldı ardından darp edilip gasp edildi!

Taksim’de yaşanan trafik kazasının ardından servis minibüsü sürücüsünün başına gelenler şoke etti. Alkollü olduğu ve işini kaybetmekten korktuğu için polis çağrılmamasını isteyen 27 yaşındaki sürücü, kazaya karıştığı otomobildeki iki kişi tarafından zorla bir eve götürüldü. Burada darp edilen sürücüye 40 bin lira nakit avans çektirildi, ağabeyinden de 40 bin lira havale yaptırıldı. Toplam 80 bin lirası alınan sürücü, bir alışveriş merkezinin yakınında serbest bırakıldı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer Taksim! Kaza sonrası başına gelmeyen kalmadı: Önce kaçırıldı ardından darp edilip gasp edildi!
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Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Taksim'de servis minibüsüyle ilerleyen Mehmet Eren A., iddiaya göre ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından otomobildekiler polis çağırmak istedi. Şüphelilerin iddiasına göre Mehmet Eren A., alkollü olduğunu, trafik polisinin gelmesi halinde işini kaybedeceğini söyleyerek karşı taraftan polis çağırmamalarını istedi.

ZORLA EVE GÖTÜRÜP NAKİT AVANS ÇEKTİRDİLER

Kazanın ardından Mehmet Eren A.'yı zorla araçlarına bindiren şüpheliler, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Burada alıkoydukları sürücüyü darbeden şüpheliler, telefonunu elinden alarak 40 bin lira nakit avans çektirdi.

Ardından Mehmet Eren A.'nın ağabeyinden de 40 bin lira havale yapmasını istedi. Toplam 80 bin lirayı hesaplarına aktaran şüpheliler, sürücüyü araçla bir alışveriş merkezinin yakınında bıraktı.

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ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Mehmet Eren A., serbest bırakılmasının ardından Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Kazaya karıştığı otomobildekilerin kendisini zorla araca bindirdiğini, götürüldüğü evde darbedilip parasının alındığını anlattı. Şikayet üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kazaya karışan otomobilin plakasını belirleyen ekipler, Burak P. ile Hüseyin S.'nin kimliklerine ulaştı. Sürücünün götürüldüğü evde Burak P.'nin oturduğu belirlendi. Mehmet Eren A. kendisine gösterilen fotoğraftan Burak P.'yi teşhis etti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, Burak P. ile olay sırasında aracı kullandığı belirlenen Hüseyin S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Burak P.'nin 13, Hüseyin S.'nin ise emniyete 2 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Yağma' (gasp) suçundan tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞİŞLİ #TAKSİM

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Yer Taksim! Kaza sonrası başına gelmeyen kalmadı: Önce kaçırıldı ardından darp edilip gasp edildi!
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