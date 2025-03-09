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Giriş Tarihi: 9.3.2025 12:02

Yer Tekirdağ: Fuhuş baskınında 4 kişi tutuklandı!

Tekirdağ'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye 240 bin 422 lira ceza uygulandı...

DHA
Yer Tekirdağ: Fuhuş baskınında 4 kişi tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında yaptığı çalışmanın ardından 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçu kapsamında belirlediği adreslere 4 operasyon düzenledi. Operasyonda, 17 kadını fuhşa zorladığı belirtilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçuyla ilgili 5 operasyon düzenleyen polis, 8 iş yeri sahibine adli işlem uyguladı. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.

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Yer Tekirdağ: Fuhuş baskınında 4 kişi tutuklandı!
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