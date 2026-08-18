Yer Tekirdağ! Zeynep Aydın boğazı kesilerek vahşice öldürülmüştü: O cani 11 yıl sonra tutuklandı

KIZININ ESKİ ERKEK ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENİLDİ

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada Aydın'ın kızı Sıla Zgırvacı'nın ifadesine başvuruldu. Zgırvacı, eski erkek arkadaşı Aram Ahmed Khorsheed'in daha önce kendisini darbettiğini ve kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Annesinin öldürülmesinde Khorsheed'den şüphelendiğini belirten Sıla Zgırvacı, "Temmuz ayı içerisinde ben kendisinden ayrılmak istedim. Bunun üzerine Aram, beni eve çağırdı ve konuşmak istedi. Ben de Aram'ın evine giderek kendisi ile konuşmak istedim ancak Aram beni evde dövdü ve arkasından bıçakla benim kolumu ve saçlarımı kesti. Bu konu ile İstanbul ili Güngören ilçesinde polis karakolunda kendisinden şikayetçi oldum ve şahıs tutuklandı ancak cezaevinde bulunduğu sırada sürekli olarak beni oradan arıyordu ve 'Senin en sevdiğini alacağım, öldüreceğim' diyerek tehdit ediyordu. Arayarak beni ölümle tehdit ediyordu Kendisi ile birlikte olmadığım takdirde annemi ve kardeşlerimi öldüreceğini söyleyerek beni tehdit ediyordu" dedi. Zgırvacı'nın şüpheli tarafından gönderildiğini belirttiği tehdit içerikli mesaj ve ses kayıtlarının da soruşturma dosyasına girdiği kaydedildi.

KAMERALARDA 2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Polis, olay günü Marmaraereğlisi'ndeki otobüs firmasının güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede, 18 Ekim 2015 akşamı İstanbul'dan Marmaraereğlisi'ne gelen 2 şüphelinin görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerden birindeki kişinin Aram Ahmed Khorsheed olduğu teşhis edilirken, yanındaki kişinin kimliği belirlenemedi. Soruşturmada, iki kişinin Marmaraereğlisi'ne geldikten sonra bir taksiye binerek adres aradığı da saptandı. Taksi şoförü S.T.'nin ifadesinde, yolcuların kendisine telefondan bir adres gösterdiği, daha sonra Bağlar mevkisine gittikleri ve burada araçtan indikleri yer aldı. Şoför de daha sonra güvenlik kamerası görüntülerindeki Khorsheed ile yanındaki kişiyi teşhis etti.