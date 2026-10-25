Haberler Yaşam Haberleri Yer Zeytinburnu! İki grup karşı karşıya geldi: Silahlı kavga ortalığı savaş alanına çevirdi!
Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:08 Son Güncelleme: 25.10.2026 09:10

Yer Zeytinburnu! İki grup karşı karşıya geldi: Silahlı kavga ortalığı savaş alanına çevirdi!

İstanbul Zeytinburnu’nda meydana gelen kavga yürekleri ağza getirdi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada çevredeki binalara ve iş yerine mermi isabet etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, mermilerden biri evin camını kırarak içeri girdi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer Zeytinburnu! İki grup karşı karşıya geldi: Silahlı kavga ortalığı savaş alanına çevirdi!
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Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise dairenin camını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Zeytinburnu'nda silahlı kavga! Binalara ve iş yerine mermi isabet etti | Video

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ZEYTİNBURNU

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Yer Zeytinburnu! İki grup karşı karşıya geldi: Silahlı kavga ortalığı savaş alanına çevirdi!
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