Yer Zeytinburnu! İki grup karşı karşıya geldi: Silahlı kavga ortalığı savaş alanına çevirdi!

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kavgaya karışan şüphelilerden birinin silahından çıkan mermilerden biri ise dairenin camını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri, sokağa emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.
Zeytinburnu'nda silahlı kavga! Binalara ve iş yerine mermi isabet etti | Video