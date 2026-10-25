Yer Zeytinburnu! İki grup karşı karşıya geldi: Silahlı kavga ortalığı savaş alanına çevirdi!

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalara ve bir iş yerine mermi isabet etti.