Yer Zeytinburnu! Sabah aracını görünce gözlerine inanamadı: Silahlı saldırı kameraya böyle yansıdı!

'ARACIMI DELİK DEŞİK ETMİŞLER'



Kamyonet sahibi Engin Yalçınkaya, daha önce trafikte tartıştığı bir motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini söyledi. Yalçınkaya, "Cumartesi günü bir motosiklet sürücüsü önüme geçti, ardından tartıştık. Akşam da aracımı buraya park ettim. Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında gelip aracıma ateş etmişler. Camları kırılmış, kaportasında mermi izleri ve delikler var. İki kişiler; biri motosikleti kullanıyor, arkadaki de ateş ediyor. Karakolda şikâyetçi oldum, şu an haber bekliyoruz" dedi.