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Giriş Tarihi: 3.11.2026 10:36

Yer Zeytinburnu! Sabah aracını görünce gözlerine inanamadı: Silahlı saldırı kameraya böyle yansıdı!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde motosikletli 2 şüpheli, park halindeki kamyoneti silahla adeta kurşun yağmuruna tuttu. Sabah aracındaki kurşun izlerini gören Engin Yalçınkaya, polise başvururken korkunç saldırı kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer Zeytinburnu! Sabah aracını görünce gözlerine inanamadı: Silahlı saldırı kameraya böyle yansıdı!
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Olay, önceki gece saat 03.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi 2. Taşocağı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, park halindeki kamyonete ateş açtı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden uzaklaştı.



KURŞUN İZLERİNİ SABAH FARK ETTİ

Sabah kamyonetinin yanına gelen Engin Yalçınkaya, aracına kurşun isabet ettiğini görünce polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı. Yalçınkaya, daha önce trafikte tartıştığı bir motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

'ARACIMI DELİK DEŞİK ETMİŞLER'

Kamyonet sahibi Engin Yalçınkaya, daha önce trafikte tartıştığı bir motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini söyledi. Yalçınkaya, "Cumartesi günü bir motosiklet sürücüsü önüme geçti, ardından tartıştık. Akşam da aracımı buraya park ettim. Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında gelip aracıma ateş etmişler. Camları kırılmış, kaportasında mermi izleri ve delikler var. İki kişiler; biri motosikleti kullanıyor, arkadaki de ateş ediyor. Karakolda şikâyetçi oldum, şu an haber bekliyoruz" dedi.

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SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde motosikletli iki kişinin araca ateş ettikten sonra uzaklaştığı anlar görülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ZEYTİNBURNU

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Yer Zeytinburnu! Sabah aracını görünce gözlerine inanamadı: Silahlı saldırı kameraya böyle yansıdı!
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