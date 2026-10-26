Yeraltındaki saklı cennet yoğun ilgi görüyor

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan ve beyaz travertenleriyle Pamukkale'ye benzeyen Kaklık Mağarası, geçen sene 350 bin kişiyi ağırlarken, bu yılın ilk 9 ayında 650 bin ziyaretçiye ulaştı. 2002 yılında turizme açılan ve 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak anılan mağara, ziyaretçi sayısında kendi rekorunu kırdı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olarak bilinen Kaklık Mağarası, beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'ndeki mağara, Pamukkale'yi ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Mağaranın yanında, sazlıklar arasında yer altından kaynayıp çıkan, serbest veya kanallar içinde akan sular, yöre halkı tarafından 'Kokar Hamam Pınarı' olarak adlandırılıyor. Faylar boyunca ilerleyen, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suların cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor. Malı Dağı'nın kalsiyum karbonat bileşimindeki traverten kayaçları içinde oluşan Kaklık Mağarası, yer altı sularını boşaltan aktif bir mağarayken tavanının çökmesiyle ortaya çıktı. Obruk görünümündeki mağaranın içinde, suların oluşturduğu büyük traverten kütlesi bulunuyor. Mağaradaki havuzlar, Pamukkale'deki travertenlere benzer şekilde basamaklar halinde üst üste sıralanırken, tavanı ise damlataşlar, sarkıtlar ve dikitlerle süsleniyor. Her yıl ziyaretçi sayısı artan Kaklık Mağarası'nı 2025 yılında 350 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk 9 ayında ise ziyaretçi sayısı 650 bine ulaştı. Mağaranın, ziyaretçi sayısında kendi rekorunu kırdığı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör