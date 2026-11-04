Yere düşen 2 Türk bayrağını öperek kaldırmıştı: Polis memuru o anları anlattı!

"SENİN GİBİ BİR ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ OLDUĞU İÇİN GURUR DUYUYORUZ"



Konuyla alakalı Vali Erdinç Yılmaz, "Osman Özbakır kardeşimiz yere düşen şanlı bayrağımızı alıyor, katlıyor, öpüyor ve bizi gururlandırdı. Gerçekten mutlu olduk. Şanlı bayrağımız çok kıymetli. Senin o hassasiyetin bütün Türkiye'de çok güzel karşılandı. İyi ki varsın. İyi ki beraber çalışıyoruz. Senin gibi bir çalışma arkadaşımız olduğu için gurur duyuyoruz Osman. Sağ ol, var ol" dedi.



"BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKMAKTIR"



Konuyla alakalı trafik polisi Osman Özbakır ise şöyle konuştu: "Çevre yolu üzerinde görevimizi ifa ettiğimiz sırada yol ortasında Türk bayraklarımızı gördük. Ekip aracımızı trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde uygun bir noktada durdurup, ivedilikle koşarak bayraklarımızı yerden kaldırdım. Daha sonra şanlı Türk bayraklarımızı katlayarak öpüp muhafaza altına aldım. Trafik polisi olarak sadece görevimiz trafik güvenliğini sağlamak değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlığının, birliğinin ve beraberliğinin simgesi, şehitlerimizin hatırası olan şanlı Türk bayrağına sahip çıkmaktır, arz ederim."