Yerel Yönetimler Engelli vatandaşları unutmadı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde birbirinden anlamlı programlar yapıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Engelsiz Mutluluklar' programı gerçekleştirildi. İl Başkanlığı Binası Konferans salonunda gerçekleşen programda tüm engelleri aşıp yuva kuran 200 engelli çift katıldı. Programda ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Sosyal Politikalar'dan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayim Madak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ve çok sayıda davetli yer aldı.

Tuzla Belediyesi de engelli vatandaşların eğitim alabilecekleri, spor yapabilecekleri ve sosyal hayata karışabilecekleri Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı. Ayrıca Kariyer ve İstihdam Merkezi tarafından 15 firmanın katıldığı toplu iş görüşmeleriyle çalışmak isteyen dezavantajlı vatandaşlara istedikleri pozisyonlar için insan kaynakları ile bire bir görüşme imkânı sağladı.

Pendik Belediyesi ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler kapsamında Gençlik Kampı'nda engelliler ve ailelerine yönelik oyunlar, yarışmalar, animasyon ve sihirbazlık gösterisi yapıldı. Gün boyu süren etkinliklere engellilerin yanı sıra aileleri de katıldı. Özellikle sihirbazlık gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü. Engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik ikramlar eşliğinde düzenlendi.

Sultanbeyli Belediyesi de ilçede yaşayan engelli çocuklarla ve aileleriyle bir araya geldi. Origami, kaligrafi ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programa; Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin katıldı. Ayrıca programda İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram'ın ilham verici hayat hikayesini konu edinen "Buğday Tanesi" filminin biletleri hediye edildi.

Şile Belediyesi ise bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını üstlendiği Şile Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdiği açılış töreniyle, engelli vatandaşların hizmetine sundu.

Engelliler günü kapsamında Ahmetli Yahşi Bey İlkokulu öğrencilerin Şile Kent Meydanı'nda gerçekleştirdikleri farkındalık çalışmasına dair video gösterimlerine, şiir dinletilerine, 2022 Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı videosuna, Dilek Sabahyeli'nin söylediği türkülere ve Volkan Hoca ile Ukulele Dinletisi'ne yer verilen açılış programı, yüz boyama, sosis balon, ebru, ve kupa bardak yapma atölyeleri ve palyaço gösterisi eşliğinde son buldu.

Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi öğrencileri tiyatro, folklor ve müzik gösterileriyle herkese ilham oldu. Kâğıthane Kültür Merkezinde düzenlenen programa, engelliler ve aileleri ile ilçedeki çeşitli okulların öğrencileri katıldı. Programda görme engelli öğrenci Özge Akça, Yağmur Yağıyor şarkısını; işitme engelli öğrenci Dilan Mıh, Yeni Yıl şarkısını; otizmli öğrenci Burak Güneş, Şu Metrisin Önü şarkısını piyano eşliğinde çalarak büyük alkış aldı.