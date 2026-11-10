Yerin 20 metre altına 100 milyon galon su boşalttılar! Koca şehri böyle ısıtacaklar

Bu devasa su bataryasının tek bir tam şarjı, tam 18.000 megavat-saatlik ısıyı depolayabiliyor. Tesis yetkililerine göre bu muazzam enerji, 1.000 müstakil evi tam bir yıl boyunca ısıtmaya veya aynı süre zarfında yaklaşık 20.000 kişiye kesintisiz sıcak musluk suyu sağlamaya yetecek kapasitede. Şirket CEO'su Sanna Kytömäki, bu sistemin devreye girmesiyle bölge halkı için ısıtma fiyatlarının çok daha stabil hale geleceğini ve ağın fosil yakıt kullanımını neredeyse tamamen bırakabileceğini müjdeliyor.