Yerin 20 metre altına 100 milyon galon su boşalttılar! Koca şehri böyle ısıtacaklar

Kulomäki adı verilen bu alana, 66 fit derinliğinde (yaklaşık 20 metre) dev bir havuz kazılarak tam 100 milyon galon (380.000 metreküp) musluk suyu doldurulmaya başlandı. Ekim 2026'da başlayan bu muazzam su doldurma işleminin 2027 yılının Nisan ayı sonlarına kadar sürmesi planlanıyor.
Projenin büyüklüğü gerçekten dudak uçuklatan cinsten; tesisin üzeri yaklaşık beş futbol sahası büyüklüğünde (225'e 165 metre) dev bir kapakla örtülecek. Sistemin çalışma mantığı ise oldukça pratik: Finlandiya'nın ucuz elektriğe sahip olduğu yaz aylarında havuzdaki su, elektrikli kazanlar ve endüstriyel atık ısı kullanılarak ısıtılıp depolanacak.
Tesisin içindeki suyun sıcaklığı sürekli olarak 40°C ile 90°C (104°F - 194°F) arasında tutulacak. Kış gelip enerji talebi ve fiyatları zirveye ulaştığında ise bu depolanan ısı, doğrudan şehrin bölgesel ısıtma ağına aktarılarak kullanılacak.
Bu devasa su bataryasının tek bir tam şarjı, tam 18.000 megavat-saatlik ısıyı depolayabiliyor. Tesis yetkililerine göre bu muazzam enerji, 1.000 müstakil evi tam bir yıl boyunca ısıtmaya veya aynı süre zarfında yaklaşık 20.000 kişiye kesintisiz sıcak musluk suyu sağlamaya yetecek kapasitede. Şirket CEO'su Sanna Kytömäki, bu sistemin devreye girmesiyle bölge halkı için ısıtma fiyatlarının çok daha stabil hale geleceğini ve ağın fosil yakıt kullanımını neredeyse tamamen bırakabileceğini müjdeliyor.
DOĞAYA DOST 33 MİLYON EUROLUK DEV YATIRIM
Tesisin inşası için mevcut kurlarla yaklaşık 33 milyon Euro bütçe ayrıldı. Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı, bu dev projeye 7,7 milyon Euro yatırım desteği sağladı. Beklentiler ise yatırımın meyvesini kısa sürede vereceği yönünde; şirket, proje sayesinde her yıl milyonlarca Euro yakıt tasarrufu yapmayı ve yıllık 4.400 metrik ton karbondioksit salınımını engellemeyi hedefliyor.
Çevresel risklere karşı da önlemler en üst düzeyde; sızıntıları anında tespit etmek için havuzun zemininde çift katmanlı özel bir astar ve çevresinde durumu izleyen 18 adet gözlem borusu bulunuyor.
GELECEĞİN ŞEHİRLERİ İÇİN YEPYENİ BİR MODEL
Yeraltı sularının gereğinden fazla ısınmasını engellemek için, toprağa sızan ısıyı toplayıp tekrar ağa gönderen ısı pompalarına sahip ayrı bir akifer sistemi de projeye entegre edildi.
Nisan ve Ekim 2027 tarihleri arasında tesisin kalıcı üst örtüsünün inşası tamamlanacak. Suyun 2027 yazının sonlarında tam kapasiteyle ısıtılmaya ve şarj edilmeye başlanması bekleniyor.
Kytömäki'nin Ekim ayındaki açıklamasına göre inşaat, takvime uygun ve kazasız bir şekilde yarılanmış durumda. Bu inovatif proje, enerji kriziyle boğuşan dünyaya yepyeni ve temiz bir "dev batarya" modeli sunuyor.