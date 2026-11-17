Ev temizliğinde en çok zaman harcanan işlerden biri yerleri silmek. Ancak bazı küçük dokunuşlar temizlik rutinini hem kolaylaştırabiliyor hem de evin daha ferah kokmasına yardımcı olabiliyor. Son dönemde temizlik önerileri arasında öne çıkan bir yöntem ise paspas suyuna eklenen basit bir malzemeyle uygulanıyor. Üstelik bu malzeme pek çok evde zaten bulunuyor.