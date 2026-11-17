Ev temizliğinde en çok zaman harcanan işlerden biri yerleri silmek. Ancak bazı küçük dokunuşlar temizlik rutinini hem kolaylaştırabiliyor hem de evin daha ferah kokmasına yardımcı olabiliyor. Son dönemde temizlik önerileri arasında öne çıkan bir yöntem ise paspas suyuna eklenen basit bir malzemeyle uygulanıyor. Üstelik bu malzeme pek çok evde zaten bulunuyor.
Beyaz sirke, içerdiği asetik asit nedeniyle bazı yüzeylerdeki mineral kalıntılarının ve hafif kirlerin temizlenmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle yer temizliğinde de zaman zaman tercih ediliyor.
Yer temizliğinde kullanılan ürünün zeminin türüne uygun olması gerekiyor. Seramik ve bazı dayanıklı yüzeylerde üretici talimatlarına uygun şekilde temizlik yapılabilirken doğal taş ve ahşap parkelerde özel temizleyiciler tercih edilmeli.
Sirke kullanmadan önce zeminin görünmeyen küçük bir bölümünde deneme yapılması da önem taşıyor.
Temizlik sırasında farklı ürünleri bir araya getirmek daha iyi sonuç vereceği anlamına gelmiyor. Özellikle sirke, çamaşır suyuyla kesinlikle karıştırılmamalı. Bu karışım zehirli klor gazı açığa çıkarabilir.