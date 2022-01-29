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Giriş Tarihi: 29.1.2022

Yerli adenovirüs aşısının 1 dozu 2 yıl etkili olacak

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Yerli adenovirüs aşısının 1 dozu 2 yıl etkili olacak
TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında desteklenen Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nde Kovid-19'a karşı adenovirüs yöntemiyle geliştirilen yerli aşının Faz-1 çalışmaları Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Uzun süreli bağışıklık oluşturması beklenen yerli Kovid-19 aşısının aşılandıktan sonra, 1 dozunun 2 yıl kadar etkili olması tasarlandı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekaver Odabaşı, "Tek doz ile 2 yıla kadar koruyan antikor varlığı aşı olma sıklığını azaltır, ancak koruyuculuğun klinik olarak etkinliğinin çalışmalarla gösterilmesi lazım. Dünyada Kovid- 19 sürecinde aşı geliştirebilen 9 ülkeden biriyiz" dedi. Odabaşı, "Bu aşılarda, normalde insanlarda soğuk algınlığı yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır" diye konuştu.

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Yerli adenovirüs aşısının 1 dozu 2 yıl etkili olacak
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