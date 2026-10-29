Yerli cihaz 57 kalbi yaşattı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla ürettiği kalp-akciğer makinesinin üç hastanede 57 hastanın tedavisinde başarıyla kullanıldığını açıkladı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojisindeki bağımsızlık hamlesine dikkat çekti. Bakan Memişoğlu, "Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği kritik bir teknolojide, 'Biz de varız' dedik" ifadelerini kullanarak, bu başarının mühendis ve hekimlerin ortak emeği olduğunu vurguladı. Açık kalp ameliyatlarında hayati fonksiyonları devralan bu cihaz, Türkiye'yi dünyada bu teknolojiyi üretebilen 5 ülkeden biri konumuna getirdi. TÜSEB ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen cihaz, ilk olarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde uygulanmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör