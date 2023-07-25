Haberler Yaşam Haberleri ‘Yerli ilaç üreticisini korumak için kuru güncelledik’
Giriş Tarihi: 26.7.2023

‘Yerli ilaç üreticisini korumak için kuru güncelledik’

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
‘Yerli ilaç üreticisini korumak için kuru güncelledik’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca ilaç fiyatlarında kur güncellemesi olduğunu belirtti. Yerli üreticiyi korumaya çalıştıklarını söyleyen Koca, "Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. Ocakta euro kurunun Türk Lirası karşılığını 10.75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdi 14.1 olarak güncelledik" dedi. Piyasada Hepatit A aşısı olmadığına dair algının gerçek dışı olduğunu belirten Koca, "Stoklarımızda 200 bin aşı bulunuyor. 400 bin aşı da depolarımıza girecek. Suçiçeği, kuduz ve Hepatit A aşılarını yerlileştireceğiz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Son dakika haberleri: Galatasaray deplasmanda berabere kaldı! Aslan, Zalgiris karşısında turu ikinci maça bıraktı
Son dakika: BM'den kutsal kitap kararı! Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
Hangisi bir deyim değildir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bahçeli, CHP’deki değişim krizini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim
Son dakika | Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
Hangisi baklagiller familyasının bir üyesidir?
Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya'daki miktarı çok çok az olan hangisidir?
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yerli ilaç üreticisini korumak için kuru güncelledik’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA