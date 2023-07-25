‘Yerli ilaç üreticisini korumak için kuru güncelledik’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca ilaç fiyatlarında kur güncellemesi olduğunu belirtti. Yerli üreticiyi korumaya çalıştıklarını söyleyen Koca, "Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. Ocakta euro kurunun Türk Lirası karşılığını 10.75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdi 14.1 olarak güncelledik" dedi. Piyasada Hepatit A aşısı olmadığına dair algının gerçek dışı olduğunu belirten Koca, "Stoklarımızda 200 bin aşı bulunuyor. 400 bin aşı da depolarımıza girecek. Suçiçeği, kuduz ve Hepatit A aşılarını yerlileştireceğiz" diye konuştu.