Yerli Malı Haftası’nda milli üretim drone’ları sergilediler

Türkiye'nin bilim ve teknolojide geldiği ileri seviye artık hayatın her alanında kendisini hissettiriyor. Gaziantep'teki bir lisenin öğrencileri de Yerli Malı Haftası etkinliğinde geleneksel hale gelen yöresel ürünlerin yanı sıra teknoloji derslerinde yaptıkları drone ve diğer teknolojik ürünleri sergiledi. Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin büyük beğeni toplayan eserleri arasında trafik kazalarında kullanılacak özel aparatlı drone, doğadaki hayvanları beslemek için drone, İnsansız Hava Aracı, örümcek robot ve otonom araçlar dikkat çekti.