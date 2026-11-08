Yerli robot köpek operasyonlara hazırlanıyor

Nevşehir'de, 15 gaz çeşidini tespit edip lidar ve radar sensörleriyle çevresini 360 derece algılayabilen "robot köpek" geliştirildi. Avanos ilçesinde savunma sanayii alanında üretim yapan bir firmanın mühendisleri tarafından yazılımı yüzde 100 yerli, donanımı ise yüzde 35 yerli olan robot köpek tasarlandı. "Avanos Assuva" adı verilen robot köpek, gaz sensörleri sayesinde meskun mahal, mağara, sığınak ve tünel operasyonlarında güvenlik güçlerinin karşılaşabileceği riskleri önceden tespit ederek atış gerektiren görevleri yerine getirebilecek. Lazer ışınları kullanarak çevresindeki nesnelerin uzaklığını, konumunu ve şeklini ölçen uzaktan algılama teknolojisiyle üç boyutlu haritalandırma yapabilen robot köpeğin, üzerine entegre edilebilen uzun namlulu silah ve termal kamera ile güvenlik güçlerine çok amaçlı hizmet sunması hedefleniyor. Proje ekibinden yazılım mühendisi Can Arslan, robot köpeğin çeşitli alanlardaki testlerinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

VERİ KAYBI YOK

Güvenlik güçlerine destek sunacak bir projeyi ekipçe tamamlamanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Arslan, "Köpeğimizin içinde bulunan güçlü işlemcileri kullanarak kendi yazılımlarımızla cep telefonu, tablet ve bilgisayarda gereken tüm veriyi alıp işe yarayabilecek şekilde işliyoruz. Köpeğimizin elektronik kısmı tamamlandıktan sonra birkaç hafta içerisinde gelen tüm veriyi eğitebildik. Şu anda sağlıklı bir biçimde hiçbir veri kaybı olmadan gelen bilgiyi işleyebiliyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör