Haberler Yaşam Haberleri Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? Hususi Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Başvuru Şartları Ve Ücreti
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:16 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:16

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? Hususi Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Başvuru Şartları Ve Ücreti

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, başka ülke vatandaşlarının ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. İstenilen başlıca belgeler arasında ülkeye giriş için pasaport bulunmaktadır. Birçok ülke; başka ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine girebilmesi için pasaport istemektedir. Pasaportta herhangi bir problem çıkmazsa ve kişinin diğer belgeleri de eksiksizse rahatlıkla gitmek istediği ülkeye girebilir. Pasaportlar da kendi içlerinde işlevlerine göre çeşitlere bölünmüş bulunmaktadır. Peki, yeşil pasaport nasıl alınır? Hususi yeşil pasaport için gerekli evraklar, başvuru şartları ve ücreti nedir?

Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? Hususi Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Başvuru Şartları Ve Ücreti

Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde pasaport istememe gibi durumlarda bulunabilmektedir. Buna en güzel örnek olarak Schengen bölge ülkelerini verebiliriz. Schengen ülke vatandaşları kendi içlerinde tek bir ülkeymiş gibi sadece kimlikle pasaporta gerek duymadan seyahat edebilmektedir. Ancak her ülke bu şekilde değildir. Günümüzde çoğu ülkeye ziyaretlerde pasaport hala gereken bir belgedir ve birçok pasaport çeşidi bulunmaktadır. Yeşil pasaport ise diğer adıyla hususi pasaport olarak bilinmektedir. İnternet üzerinde yapılan araştırmalara bakıldığında en çok araştırılan pasaport türlerinden biri olmuştur. Yazımızda bizler de yeşil pasaport nasıl alınır, hususi yeşil pasaport için gerekli evraklar, başvuru şartları ve ücreti nedir gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızın devamını okumaya devam ederek sizler de bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yeşil Pasaport Nedir?

Hususi yani yeşil pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denmektedir. Renginden dolayı yeşil pasaport olarak da bilinmektedir. Hususi pasaportun birçok ekstra ayrıcalığı bulunmaktadır. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile vizesiz giriş hakkına sahiptir.

Hususi pasaport sadece devlet kuruluşlarında memur statüsünde bulunan vatandaşlara ve emekli sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir. Hususi pasaport başvurusu yapacak kişiler gerekli belgeleri tamamlayıp ve ödemeleri yapıp il nüfus müdürlüklerine başvurmalıdırlar. Yeşil pasaport başvurusu için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü sayfası üzerinden online randevu alınabilmektedir.

Yeşil Pasaport Yenileme Nasıl Yapılır?

Yeşil pasaportun yenilenebilmesi için eski pasaportun süresinin dolmuş olması gerekmektedir. Yenileme işlemleri Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden E-başvuru ile yapılmaktadır. Sadece defter bedelini yatırarak hususi pasaport yenileme işlemlerini yapabilirsiniz. Pasaport yenileme bedeli ise 180 TL'dir.

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Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? Hususi Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar, Başvuru Şartları Ve Ücreti
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