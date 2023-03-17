Haberler Yaşam Haberleri Yeşil Pasaport Ne İşe Yarar? Yeşil Pasaport İle Nerelere Gidilir, Avantajları Neler?
Giriş Tarihi: 17.3.2023 11:03 Son Güncelleme: 17.3.2023 11:03

Yeşil Pasaport Ne İşe Yarar? Yeşil Pasaport İle Nerelere Gidilir, Avantajları Neler?

Dünyada kullanılan pasaport türlerinden biri de yeşil pasaporttur. Yeşil pasaport ne işe yarar sorusu, pasaport almak isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Yeşil pasaport özellikleri ve avantajları bilindiğinde bu pasaportun çok önemli bir belge olduğunu anlayacaksınız. Yeşil pasaport ile nerelere gidilir sorusu da merak edilenlerden biridir. Yeşil pasaportu kimler alabilir sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Yeşil Pasaport Ne İşe Yarar? Yeşil Pasaport İle Nerelere Gidilir, Avantajları Neler?

Yeşil pasaport ne işe yarar araştırmasında bu pasaportun özellikleri ve avantajları ile ilgili de bilgi sahibi olacaksınız. Yeşil pasaport özellikleri ve avantajları, İç İşleri Bakanlığı tarafından organize edilir ve belirlenir. Yeşil pasaport ile nerelere gidilir konusu ise evrenseldir. Yani dünyada yeşil pasaportu olan herkes belirlenen ülkelere vizesiz seyahat edebilir. Yeşil pasaportu kimler alabilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yeşil Pasaport Ne İşe Yarar?

Yeşil pasaport, kişinin seyahat etmesinde önemli avantajları bünyesinde barındıran bir pasaport türüdür. Söz konusu pasaport herkes tarafından alınamaz. Belli statüye sahip olan kişiler ve bunların aileleri yeşil pasaport hakkından yararlanabilir.

Yeşil pasaportun en büyük özelliği, kişinin seyahat alternatiflerinin fazla olmasıdır. Klasik pasaport olan bordo pasaport ile seyahat edileceği zaman vize isteyen ülkelerden vize almanız gerekir. Fakat yeşil pasaportunuz varsa birçok ülkeye vizesiz seyahat etme ayrıcalığına sahip olacaksınız. Söz konusu pasaport sahipleri 160'ın üzerinde ülkeye vizesiz şekilde seyahat edebilir.

Yeşil Pasaportu Kimler Alabilir?

Yeşil pasaportu herkes alamaz. Yeşil pasaport almak için belli bir statüye sahip olmanız gerekir. Bu kapsamda yeşil pasaport alma hakkı olan kişiler aşağıda sıralanmıştır.

  • TBMM eski üyeleri
  • Görev yaptıkları süre içinde il ve ilçe belediye başkanları
  • Milli sporcular
  • 1, 2 ve 3. derece kamu personeli

Yeşil pasaport hakkı kişinin sadece kendisi için geçerli değildir. Kişinin eşi ve çocukları da yeşil pasaport hakkından yararlanabilirler.

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Yeşil Pasaport Ne İşe Yarar? Yeşil Pasaport İle Nerelere Gidilir, Avantajları Neler?
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