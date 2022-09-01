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Giriş Tarihi: 1.9.2022 15:41 Son Güncelleme: 1.9.2022 16:07

Yeşil pasaportların geçerlilik süresi 10 yıla çıkarıldı

Yerli ve milli pasaport üretimine başlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, süresi dolan yeşil pasaportların geçerlilik süresinin uzatılması işlemine de başladı. Buna göre; yeşil pasaportun geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle, süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan pasaportların bugünden itibaren geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlanırken, süre uzatma işlemi ücretsiz yapılıyor.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yeşil pasaportların geçerlilik süresi 10 yıla çıkarıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlanarak 25 Ağustos itibariyle yerli ve milli pasaportun üretimine başlandı. Ayrıca yerli pasaporta geçiş süreci tamamlanıncaya kadar vatandaşların acil pasaport talepleri de karşılanmaya devam ediliyor.

5 Mayıs itibariyle yeşil pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle geçerlilik süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan hususi pasaportların bugünden itibaren geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlandı.

PASAPORT UZATMA İŞLEMİ ÜCRETSİZ

Yeşil pasaportların geçerlilik süresinin uzatma işlemi kapsamında:

"01.06.2010 tarihinden sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş, vb) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilmelidir. Yeşil pasaport uzatma işlemi ücretsizdir.

Süresi uzatılacak pasaportun geçerlilik süresinin dolmuş olması veya dolmasına bir yıldan az süresi kalmış olmalıdır. Kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde hak sahiplerinin pasaport süresi en fazla beş yıl uzatılır. Basım aşamasında bekleyen başvurular hariç, uzatma işleminde hususi pasaport başvurusunda olduğu gibi çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep edilir."

Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularında ise; "Pasaport Kanununda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılır. Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde yasal temsilcilerin muvafakatı alınabileceği" açıklandı.

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