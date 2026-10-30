Yeşilay’da bağımlılık ve sömürgecilik paneli düzenlendi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Dr. Osman Atasoy'un kaleme aldığı Bağımlılık ve Sömürgecilik kitabından hareketle "Bağımlılık ve Sömürgecilik Paneli" düzenledi. Sepetçiler Kasrı'ndaki merkez binasında düzenlenen programa TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, AK Parti Milletvekili, gazeteci ve yazar Ayşe Böhürler, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu üyeleri, akademisyenler, araştırmacılar, yayın dünyasının temsilcileri ve davetliler katıldı.

HULUSİ AKAR: "MİLLÎ GÜVENLİK AÇISINDAN CİDDİ BİR TEHDİT"

Video gösterimiyle başlayan programda, bağımlılıkların tarihsel kökenleri, sömürgeci politikalarla ilişkisi ve günümüzde değişen sömürü yöntemleri üç ayrı oturumda değerlendirildi. Bağımlılıklarla mücadeleyi millî güvenlik açısından değerlendiren Akar, şu ifadeleri kullandı: "Bu mesele sadece uyuşturucu meselesi değil. Fikrî, zihnî ve kültürel bağımlılıklar da toplumlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle bağımlılıkla mücadeleyi her yönüyle ele almamız gerekiyor. Tedaviyle mesele bitmiyor. İnsanların sağlıklı bir hayata kavuşmalarını, iş ve aile yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak gerekiyor. Bu noktada aileye, devlete ve toplumun bütün kesimlerine önemli sorumluluklar düşüyor."

MEHMET DİNÇ: "NESLİNİ KURTARAN TOPLUMLAR KAZANACAK"

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise şunları söyledi: "Artık klasik anlamda sömürgecilik, bir toprağı askerlerle işgal etmekten ibaret değil. Bugün bağımlılık endüstrileri üzerinden insanların bedenleri, zihinleri ve kalpleri işgal edilerek sömürü devam ettiriliyor. Dünyada kartlar yeniden dağıtılırken, yeni bir sistem şekillenirken, neslini kurtaran toplumlar kazanacak. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 106 yıldır insanımızın ve insanlığın bağımsızlığı için mücadele ediyoruz. Verdiğimiz mücadele, sadece bir kişinin bağımlı olup olmaması meselesi değildir. Çünkü bağımlılık, bireyden başlayarak ailesine, çevresine, topluma ve nihayetinde bütün insanlığa zarar veren çok boyutlu bir tehdittir. Bugün işgalin sadece toprak işgali olmadığını, zihinlerin ve bedenlerin de işgal edilebildiğini biliyoruz. Bu nedenle millî savunmayı insanımızın bedenini, zihnini ve duygularını korumak olarak da görüyoruz."

ÜÇ PANEL DÜZENLENDİ

Panelin "Sömürgeciliğin Dünü ve Bugünü" başlıklı ilk oturumu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şentürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. "Modern Dünyanın Yeni Sömürgecilik Alanları" başlıklı ikinci oturum, Doç. Dr. Ertuğrul İsmail Ökten'in moderatörlüğünde düzenlendi. Panelin son oturumu ise "Bağımlılıklarla Mücadelede Önleyici Yaklaşım ve Yeşilay'ın Çalışmaları" başlığıyla gerçekleştirildi. Program, kitap takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör