Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadelesine bir tuğla da gençler koydu!

2023 Yılının Kasım ayında başvuruları başlayan ve Nisan 2024'ten bu yana şampiyonalar ve bölge finalleriyle devam eden turnuvaya Türkiye genelinden 541 liseden 7 bini aşkın öğrenci katıldı. Vakıf Katılım Bankası'nın ana sponsorluğunda düzenlenen turnuva, şu dört aşamadan oluşuyor: tanıtım etkinlikleri, eğitim kampları, bölge şampiyonaları ve Türkiye finali. Turnuvada klasik formattan farklı olarak parlamenter sistem esas alınıyor, yani hitabet değil argümanın içeriği değerlendiriliyor, dolayısıyla daha iyi argüman bulan ve konuya daha hâkim olan öğrenciler puan toplayabiliyor. Türkiye Finali'nin konusu ise şöyleydi: "Devletlerin bağımlılıkla mücadelede rolü var mıdır?"

Bu yıl 3.'sü düzenlenen turnuvanın Türkiye finali, 3 Temmuz Çarşamba günü, Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleşti. 4 takımın şampiyonluk için fikirlerini savunduğu finalde şu okullar yarıştı: İstanbul Erkek Lisesi, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Robert Kolej, Bursa Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi. Turnuvada Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden Erdem Uyan ve Efe Uz şampiyon olurken, Melih Baha Özmen ve Efe Uz "En İyi Konuşmacı" ödülünü almaya hak kazandılar.

Yeşilay Genel Merkezi'ndeki finale İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz katıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, açılış konuşmasında şunları söyledi: "İnsanın başına gelebilecek en acı şey, bağımlılıktır. Bağımlı birey; bedenine söz geçiremez, yeteneklerini yitirir, mesleğini kaybeder, sosyal ilişkileri bozulur, aile bağları kopar. Bir başka deyişle, bağımlılık insanı yer bitirir. Bağımlılığa kaybedilen her genç, vatan toprağından kaybedilen toprak gibidir.

Lakin öte yandan, bağımlılıkla mücadele tek bir kurumun baş edebileceği bir durum değil; çünkü bağımlılık endüstrisi, gece gündüz çalışan uluslararası bir yapı. Yeşilay olarak biz gençlerin yanındayız. Devletimiz de yanımızda. Biz de gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

İstanbul Valisi Davut Gül ise şunları ifade etti: "Bugün burada, bu anlamlı etkinlikte bizi bir araya getiren Yeşilay'a, Yeşilay gönüllülerine, öğretmenlere öğrencilere teşekkür ediyorum. Bazı yarışmalar vardır ki kaybedeni olmaz. İşte Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası da öyle bir yarışma, kaybedeni yok. Kazananı tüm gençlik ve bağımsızlık."

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç: "Gençlerin potansiyeli çok yüksek ve bağımlılıkların gölgesinde kaybolmamalı!"

Gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak; onların önce kendilerine, ailelerine sonra topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek Yeşilay'ın öncelikli hedeflerinden olduğunu dile getiren Genel Başkan Doç. Dr. Dinç, turnuvanın finalinde şunları kaydetti: "Gençlerimiz en değerli varlıklarımız. Bağımsız gençlik kültürü oluşturmak Yeşilay'ın öncelikli vazifesi. Bir Yeşilay klasiğine dönüşen liseler arası münazara turnuvası, günümüzde artık tüm Türkiye'yi ve öğrencileri kapsayan bir eğitim etkinliği hâline geldi. Yeşilay Münazara Turnuvası, bir münazara yarışması olmanın ötesinde, gençlerimizin eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerine katkı yapıyor. Bağımlılıklara karşı farkındalıklarını da artırıyor. Bu bilincin gençlerimizin zihninde erken yaşta yer etmesi son derece önemli; çünkü bağımlılığa karşı erken yaşta geliştirilen farkındalık; bağımlılıkla savaşta bizi güçlendirir. Yeşilay olarak biliyoruz ki, çocukları ve gençleri bağımlılıktan korumak sağlıklı bir gelecek ve toplum için çok kritik öneme sahip. Turnuvamız ayrıca fikre fikirle karşılık vermenin de kişisel ve toplumsal gelişim için elzem olduğu mesajını veriyor. Turnuvaya Türkiye genelinden yoğun katılım oldu. Katılan tüm öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ediyorum."

Spor etkinlikleri ve konser, finale renk kattı.

Öğrencilerin aynı zamanda sosyalleşmesi için bocce, floor curling, dart gibi spor dallarında birçok etkinliğin de gerçekleştiği final programı, ödül töreninin ardından gerçekleşen "Karmaşık" grubunun konseriyle sona erdi.