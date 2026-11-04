Yeşilay’ın ev sahipliğinde 11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı düzenlendi

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mehmet Dinç, konuşmasında şunları söyledi: "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve bağımlılıklardan uzak bir ortamda büyümeyi hak etmektedir. Hiçbir çocuk tütün endüstrisinin hedefi olmamalıdır. Hiçbir çocuk tütün dumanına maruz bırakılmamalıdır. Hiçbir çocuğun geleceği ticari kazançlar uğruna riske atılmamalıdır." Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Konferansı, gönderdiği yazılı mesajla tebrik etti. Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler kullanıldı: "Şahsen sigaraya karşı verdiğim mücadele kamuoyumuzca malumdur. Ülke olarak, birçok hastalığın müsebbibi olan nikotinle mücadelede tavizsiz bir duruş sergiliyoruz ve bu alanda çok büyük gelişmeler kaydettik. Bu sinsi tehlikeye karşı tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. Bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda bilinçli bireyler haline gelmelerini temin etmeliyiz."

Avrupa Sigara ve Tütün Önleme Ağı (ENSP) tarafından düzenlenen 11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı, 4 Kasım'da Yeşilay'ın ev sahipliğinde başladı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu'nun ev sahipliğini yaptığı olduğu, Turkcell'in sponsorluğunu üstlendiği konferans, tütün ve nikotin bağımlılığıyla mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli bir buluşmaya sahne oldu.

UNICEF VE DSÖ DE KATILDI

Konferansın açılış programına Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Avrupa Sigara ve Tütün Önleme Ağı Başkanı Prof. Panagiotis Behrakis, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası Başkanı Andrew Black, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve UNICEF Türkiye Ülke Ofisinden Paolo Giuseppe Marchi'nin yanı sıra farklı ülkelerden uzman isimler katıldı.

PROF. DR. DİNÇ: 'ÇOCUKLAR TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN HEDEFİ OLMAMALI'

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Dinç, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı vesilesiyle sizleri İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu önemli toplantıyı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlemekten de büyük onur duyuyoruz. Bu yılki konferansımızın teması, "Çocukları Nikotin Bağımlılığından Korumak" olarak belirlenmiştir. Bu tema bizlere açık bir sorumluluk yüklemektedir: Her çocuk sağlıklı, güvenli ve bağımlılıklardan uzak bir ortamda büyümeyi hak etmektedir. Hiçbir çocuk tütün endüstrisinin hedefi olmamalıdır. Hiçbir çocuk tütün dumanına maruz bırakılmamalıdır. Hiçbir çocuğun geleceği ticari kazançlar uğruna riske atılmamalıdır.

ELEKTRONİK SİGARA TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tütün, her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olmaya devam etmektedir. Üstelik karşı karşıya olduğumuz tehdit de değişmektedir. Elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin poşetleri; cazip aromalar, ambalajlar ve dijital pazarlama yöntemleri aracılığıyla gençlere ulaşmaktadır. Bu ürünler çoğu zaman modern ve daha az zararlı alternatifler olarak sunulmaktadır. Oysa ergenlik döneminde nikotine maruz kalmak, vücudun ve beynin gelişimi hâlâ devam ettiği için özellikle endişe vericidir.

'ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI TİCARİ ÇIKARLARIN ÖNÜNDEDİR'

Ürünler değişiyor, pazarlama yöntemleri değişiyor ancak tütün endüstrisinin amacı aynı kalıyor: Nikotin bağımlılığı oluşturmak ve bu bağımlılığın devam etmesini sağlamak. Ürün tasarımındaki yenilikler, halk sağlığı alanındaki ilerlemelerle asla karıştırılmamalıdır. Yeni bir nesil nikotin bağımlısı hâline gelmeden önce harekete geçmeliyiz. Ayrıca tütün ürünleri kullanmadığı hâlde pasif içiciliğe maruz kalan çocukları da korumalıyız. Çocukların sağlığı her zaman ticari çıkarların önünde tutulmalıdır.

'BU BAŞARININ SAHİBİ CUMHURBAŞKANIMIZDIR'

Türkiye, tütün kontrolü konusunda önemli bir deneyime sahiptir. Güçlü siyasi liderlik, kamuoyu desteği ve etkili yasal düzenlemeler, ülkemizin bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmesini sağlamıştır. Türkiye, 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından MPOWER kapsamındaki altı önlemin tamamını en üst düzeyde uyguladığı kabul edilen ilk ülke olmuştur. Bu başarının arkasındaki kişi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

NİKOTİNİN BEYİNE ZARARLARI ANLATILDI

Konferansta elektronik sigara, puff ve diğer yeni nesil ürünlerin çocuklar üzerindeki etkileri konuşuldu. Tütün endüstrisinin gençleri hedef alan pazarlama stratejilerine dikkat çekildi. Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Nikotin ve Gelişen Beyin: Erken Yaşta Bağımlılığın Riskleri ve Yaşam Boyu Etkileri" başlıklı konuşmasında, erken yaşta nikotine maruz kalmanın beyin üzerindeki etkilerine ve bağımlılığın uzun vadeli sağlık risklerine değindi.

YEŞİLAY DENEYİMLERİYLE KATKI SUNUYOR

Çarşamba günü başlayan konferans, 5-6 Kasım tarihlerinde de bilimsel oturumlarla devam edecek. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bir asrı aşkın bağımlılıklarla mücadele deneyimiyle konferansa katkı sunmaya devam edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN KONFERANSA MESAJ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansa gönderdiği yazılı mesajda şu ifadeleri kullandı: Değerli Misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Uluslararası Yeşilay Federasyonu (UYEF) ve ENSP'nin ortaklığında gerçekleştirilen 11. Avrupa Tütün Kontrolü Konferansı'nın başarılı geçmesini diliyorum.

'BİNLERCE KİŞİ SİGARADAN HAYATINI KAYBEDİYOR'

"Çocukları Nikotin Bağımlılığından Korumak" temasıyla dünyanın dört bir yanından bilim insanları, sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar, gençlik kuruluşları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren bu konferans, nikotin bağımlılığına karşı küresel iş birliği açısından çok kıymetlidir. Dünyada her gün binlerce kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Tütün sadece insanı zehirlemiyor, aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yaklaşık yarısı tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor.

'SİGARAYA KARŞI VERDİĞİM MÜCADELE MALUMDUR'

Şahsen sigaraya karşı verdiğim mücadele kamuoyumuzca malumdur. Ülke olarak, birçok hastalığın müsebbibi olan nikotinle mücadelede tavizsiz bir duruş sergiliyoruz ve bu alanda çok büyük gelişmeler kaydettik. Tütüne karşı verdiğimiz mücadeleyi çok boyutlu bir şekilde sürdürmeye de kararlıyız. Bu illetle mücadelede başarılı olmak için devletlerin gayretlerinin tek başına yeterli gelmesi mümkün değildir. Bu sinsi tehlikeye karşı tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. Bilhassa çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda bilinçli bireyler haline gelmelerini temin etmeliyiz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör