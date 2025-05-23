Yeşilçam oyuncusu sosyal medya kurbanı

Sosyal medyadan tanıştığı iddia edilen Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'yı 21 Mayıs'ta Beşiktaş'taki evinde bıçaklayarak kaçan şüpheli yakalandı. 20 yaşındaki şüpheli Fatma P.'nin ilk beyanında, "Beni taciz etmeye kalktı, tartıştık." dediği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, 21 Mayıs Çarşamba saat 23.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Ünlü oyuncular Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi sanatçılarla filmleri olan Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya(60), Hollanda'da yaşıyor, arada bir İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalıyordu. İddiaya göre Sulukahya, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanışıp eve getirdiği kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Çıkan kavgada oyuncuyu bıçaklayan kadın olay yerinden kaçtı. Sürünerek alt kat komşusuna gidip yardım isteyen ve hastaneye kaldırılan Sulukahya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI'

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek uzaklaştığı tespit edilen şüpheli, olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P. ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylediği ve mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladığı bilgisine ulaşıldı. Fatma Gülsüm P., emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde, şüpheli genç kız ile Sulukahya'nın eve girdikleri ve ardından genç kızın koşarak binadan çıktığı anlar görülüyor.