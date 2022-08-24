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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Yeşilçam’ın karakter oyuncusu Ali Güney hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın karakter oyuncusu Ali Güney hayatını kaybetti
Yeşilçam'da "Bin Defa Ölürüm", "Kanun Kanundur" ve "Bir Pazar Günü" filmlerinin yanı sıra "Geniş Aile", "Leyla ile Mecnun" ve "Arka Sokaklar" gibi televizyon dizilerinde oynayan Ali Güney, yaşamını kaybetti. Nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki oyuncunun cenazesi, bugün Teşvikiye Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek. Şanlıurfa Siverek'te 1 Ocak 1956'da dünyaya gelen Güney, küçük yaşlarda İzmir'e gitti. 16 yaşında fotoroman senaristliğine başlayan oyuncu, 1973'te sinemaya adım attı. Yeşilçam sinemasında 40'a yakın filmde prodüksiyon amirliği ve yönetmen asistanlığı da yapan usta oyuncu, kötü adam rolleriyle tanındı. Güney, 1990'lı yıllarda tiyatro oyunlarında rol aldı ve İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu'nu kurdu. Çok sayıda usta oyuncuyla aynı sahneyi paylaşan Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı.

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Yeşilçam’ın karakter oyuncusu Ali Güney hayatını kaybetti
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