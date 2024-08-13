Yeşile dönüş

Osmaniye'de 2021 yılının temmuz ayında Karatepe Köyü'nde çıkan orman yangını rüzgârın da etkisiyle büyüdü. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında 3 bin 42 hektar zarar gördü. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yanan bölgelere dikilen fidanlar ise yeşerince bölge griden yeşile döndü. Bölgede inceleme yapan Vali Erdinç Yılmaz, "2021 yılı Temmuz ayında Karatepe Köyümüzün olduğu bölgede çok ciddi bir yangın yaşamıştık. Çevre illerden de gelen ekipler kahramanca, fedakârca, günlerce burada mücadele vererek yangını söndürmüştü. Bugün geldiğimiz noktada bu 3 bin 42 hektar alan yeşillendi, fidanları dikildi ve görüldüğü gibi bu alan yemyeşil olmaya başladı. Allah'ın izniyle eskisi gibi orman olacak, burası yeniden yemyeşil, çok güzel bir doğaya kavuşacak" dedi.